Feuer mit zwei Toten in Düsseldorf „Es muss Brandstiftung gewesen sein“

Das Feuer war in einem Durchgang zum Innenhof ausgebrochen, auf der linken Seite, fünf Meter vom Garten entfernt. Mehrere Tüten mit Unrat standen dort, gefüllt mit Kleidung, aber auch mit Spraydosen. Die Flammen griffen auf die Fassade über, breiteten sich über die Wärmedämmung aus, kletterten über die Balkone bis in den Dachstuhl. Schließlich brannte das Wohnhaus an der Industriestraße in Oberbilk lichterloh. Zwei Frauen starben bei dem Feuer am 23. Dezember, 22 Anwohnerinnen und Anwohner wurden verletzt. Nun gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache, und dennoch wird das Feuer wohl ungeklärt bleiben.