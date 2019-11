Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf : Bewährungs-Chance für Lkw-Fahrer

Düsseldorf Leichtsinn und zu hohes Tempo eines Lkw-Fahrers haben im November 2017 drei Menschen das Leben gekostet. Vor dem Amtsgericht wurde der Fahrer zu einer Haftstrafe verurteilt. Das sah das Landgericht nun anders.

Ende 2017 war der Mann im morgendlichen Berufsverkehr in seinem tonnenschweren Gefährt fast mit Tempo 100 nahezu ungebremst auf ein Stauende aufgefahren, hatte einen leeren Gefahrgut-Transporter so wuchtig gerammt, dass der Transporter auf drei Pkw vor ihm aufgeschoben wurde. Alle drei Pendler-Autos wurden zerquetscht, alle drei Fahrer starben. Drei weitere Fahrer wurden leicht verletzt. Das überhöhte Tempo (erlaubt waren 80 km/h) und die erhebliche Fahrlässigkeit des Todesfahrers hatten das Amtsgericht zur erwähnten Haftstrafe veranlasst. In der Berufung ging es jetzt nur noch um die Höhe der Strafe – und hier urteilte das Landgericht milder. Die Schuld des Mannes am schrecklichen Unfall sei erheblich, doch eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren sei in diesem Fall schon ausreichend, befanden die Richter.