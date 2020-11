Prozess in Düsseldorf : Tod nach Po-OP - Schönheitschirurg angeklagt

Düsseldorf Nach riskanten Schönheitsoperationen in einer Klinik in Düsseldorf sind zwei Patienten gestorben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Chirurgen erhoben.

Nach dem Tod von zwei Patientinnen im Zusammenhang mit Schönheits-OPs soll sich ein 48-jähriger Chirurg demnächst vor dem Schwurgericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, ist gegen den Schönheits-Operateur jetzt Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge in zwei Fällen erhoben worden. Zudem wird ihm die fahrlässige Körperverletzung einer weiteren Patientin vorgeworfen. Ob diese Anklage jetzt vom Landgericht zugelassen wird, ist noch nicht entschieden.

Eine ambulante Po-Vergrößerung, gezielt angelegt durch zuvor abgesaugtes Eigenfett aus dem Körper der Patientin, ist in Fachkreisen angeblich umstritten. Der 48-jährige Chirurg rechnet diese Dienstleistung allerdings zu seinem Spezialgebiet. Anfang Juli 2019 hatte sich eine 42-jährige Frau in seiner Praxis genau diesem Eingriff unterzogen.

Ganz kurz danach allerdings musste die Patientin in die Uni-Kliniken eingeliefert werden, wo sie am nächsten Tag starb. Als Todesursache ist laut Anklage davon auszugehen, dass die 41-Jährige einer Kombination aus Fettembolie und Verblutung erlegen ist.

Der Arzt hatte in ersten Stellungnahmen jegliche Schuld am Tod der beiden Frauen bestritten. Ein Verbluten der Frauen schloss er als Todesursache rundweg aus, weil sich im operierten Bereich keine großen Blutgefäße befänden. Der Kreislauf sei zudem bei beiden Frauen nach dem Eingriff stabil gewesen.

Doch ein Gutachter soll dem Operateur inzwischen gleich mehrere Behandlungsfehler attestiert haben. So seien die beiden Patientinnen nicht in ausreichendem Maß über die Risiken solcher Eingriffe belehrt worden. Als Folge, so die Staatsanwaltschaft, seien die Einwilligungen beider Frauen in den Eingriff „unwirksam“ gewesen. Außerdem seien bei der 20-Jährigen insgesamt 12,3 Liter Körperflüssigkeit abgesaugt worden – obwohl der Arzt laut Gutachten nicht mehr als fünf Liter Fettgewebe aus dem Körper hätte entnehmen dürfen. Zusätzlich soll der 48-Jährige der jungen Frau ein Betäubungsmittel in „unzulässiger Dosierung“ verabreicht haben, so die Anklage weiter.