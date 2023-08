Videos ins Netz gestellt Tochter misshandelt Katze – Mutter aus Düsseldorf muss dafür hohe Strafe zahlen

Die junge Siam-Katze Marlena hat es geschafft: Sie wohnt nach einer Fülle übelster Quälereien durch eine zwölfjährige Schülerin nicht mehr bei jener Familie in Eller, sondern ist jetzt „anderweitig untergebracht“. Das wurde am Mittwoch im Amtsgerichtsprozess gegen die 53-jährige Mutter der Schülerin bekannt. Sie war als Tierhalterin verantwortlich für das, was ihre Tochter mit dem damals nicht mal einjährigen Kätzchen angestellt hat. Aber 5000 Euro Buße für das Leiden des Tieres wollte sie nicht zahlen, legte Protest ein – und hatte teilweise Erfolg. Der Richter senkte die Buße auf 2000 Euro, angepasst an das geringe Einkommen der 53-Jährigen.