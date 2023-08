Düsseldorfs Biodiversitätsbeauftragter Düsseldorf mit Gold-Standard für Biodiversität

Biodiversität, also die biologische Vielfalt, steht in letzter Zeit immer wieder im Fokus – denn diese schrumpft. Täglich sterben Arten aus, oft bedingt durch menschliche Einflüsse. Auf Grund des fortschreitenden Klimawandels wandern viele Tiere auch in kühlere Gebiete nach Norden und verschwinden damit lokal. Dies beschäftigt auch Düsseldorf. Seit Anfang 2023 wird deshalb ein Biodiversitätskonzept von vielen Experten ausgearbeitet. Federführend ist dafür Tobias Krause als Biodiversitätsbeauftragter der Stadt zuständig. Er gibt einen Überblick über den Ist-Zustand und die Planungen für die Zukunft.