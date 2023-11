Ausverkauf in Düsseldorf Mode-Händler Titus schließt Outlet an der Kasernenstraße

Mindestens 50 Prozent auf alles – dieser Shop räumt: So wirbt der Mode-Händler Titus auf pinken Plakaten für seinen Ausverkauf an der Kasernenstraße. In dem „Outlet“ verkauft das Unternehmen seit sieben Jahren Restposten, die aus den bundesweit 25 Läden aussortiert wurden. Doch Ende des Jahres ist Ladenschluss. „Das Geschäft rechnet sich nicht mehr“, sagt Thilo Nawrocki. Der passionierte Skateboarder betreibt in Düsseldorf noch einen weiteren Titus-Laden am Carlsplatz, der weiter bestehen bleibt.