Für einen guten Zweck : Düsseldorf plant große Tischtennis-Aktion im Freien

Tischtennisstar Timo Boll (links) und Oberbürgermeister Stephan Keller standen bereits für die neu gestartete Aktion an der Steinplatte. Foto: MaJo-Foto

Düsseldorf An rund 650 Steinplatten soll in Düsseldorf gespielt werden. Per App kann man sich registrieren und für den guten Zweck sammeln. Damit soll Kindern und Jugendlichen geholfen werden.

Von Tino Hermanns

Der Sommer kommt, das gute Wetter lockt die Menschen nach draußen. Die Corona-Inzidenzzahlen liegen auf einem so niedrigen Niveau, dass man sich wieder verabreden kann: Für Borussia Düsseldorf und das Start-up-Unternehmen Playsports der ideale Zeitpunkt, eine Tischtennis-Kampagne unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zu starten.

„Outdoor-Tischtennis erlebt seit Beginn der Corona-Krise einen echten Boom. Tischtennis ist kontaktlos, gesund, sehr sozial, kommunikativ und bringt eine Menge Spaß, daher passt unsere Kampagne ,Düsseldorf spielt Tischtennis’ ideal in diese außergewöhnliche Zeit“, sagt Borussias Manager Andreas Preuß. „Ich selbst habe vor fast 50 Jahren meine Liebe zum Tischtennissport auf einem Steintisch entdeckt.“

An rund 650 Steinplatten soll die größte Outdoor-Tischtennisaktion aller Zeiten stattfinden. Am besten sollte jeder tischtennisspielend etwas für die Fitness, die Gesundheit und gleichzeitig etwas für einen karitativen Zweck tun. Dies soll Kindern zugute kommen, die besonders unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus leiden. Vereinssport und die Bewegungseinheiten in der Schule fielen seit Monaten flach, mit Bewegungsboxen für Schulen, Jugendfreizeit-, Bildungs- und soziale Einrichtungen sollen deshalb motivierende Möglichkeiten zur Bewegung geschaffen werden. Die Boxen sind voller Sport- und Spielgeräten. „Für jeden, der spielt, wird etwas gespendet“, sagt Preuß. „Am Ende werden wir wohl Bewegungsboxen für 20.000 bis 40.000 Euro weitergegeben haben.“

Mitmachen ist einfach: An allen öffentlichen Steintischtennisplatten und allen Medien der Kampagne „Düsseldorf spielt Tischtennis. Für Düsseldorf“ sind QR-Codes angebracht, die einzuscannen sind. Anschließend ist die kostenlose Playsports-App herunterzuladen und die Teilnahme zu bestätigen, mit der bereits jeder Teilnehmende einen Beitrag leistet. Und ganz wichtig: Es geht nicht um das Gewinnen, sondern einzig um das Mitmachen.

Vorgemacht haben das bereits OB Keller und Tischtennis-Weltstar Timo Boll. Sie scannten zum Auftakt der bis zum 31. Dezember laufenden Aktion den QR-Code. „Ich stehe für den Profisport, habe aber auch klein angefangen und früher sehr häufig auf den Steinplatten der Spielplätze oder im Schwimmbad gespielt. Es ist gerade in der jetzigen Zeit toll, die Menschen in unserer Stadt wieder nach draußen und an die Platten zu bringen“, sagt Borussias Top-Spieler. Weitere Prominente haben den Tischtennisschläger auch schon in die Hand genommen: Sänger Enkelson und einige DEG-Spieler stehen auf der Unterstützerliste.