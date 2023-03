Neue Tarife in Düsseldorf Was Autofahrer zu neuen Preisen am Parkautomaten wissen müssen

Die neue Gebührenordnung fürs Kurzzeitparken tritt in Kürze in Kraft. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, gelten die neuen Tarife beim Handyparken ab Samstag, 1. April. An den Parkscheinautomaten erfolgt die Umstellung laut Stadt nach und nach ab Montag, 3. April. Hintergrund: Die Beschilderung muss angepasst werden, so gelten künftig etwa anders anzuzeigende Bewirtschaftungszeiten.