Ferien-Tipps für Düsseldorf : Für kleine Forscher und Leseratten

Düsseldorf Vom Unteren Rheinwerft bis zu den Stadtbüchereien können die Kleinen auf Entdeckungsreise gehen.

(RP) Sechs Forscheraktionen hat das Umweltamt in diesem Jahr für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren vorbereitet. Jeweils mittwochs, 17. Juli, 24. Juli und 31. Juli, sind pro Tag zwei Veranstaltungen im Umweltinfozentrum am Unteren Rheinwerft im Angebot. Sie orientieren sich am Bildungsprojekt „Haus der kleinen Forscher“. Jede Veranstaltung dauert zwei Stunden. Von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr – am 24. Juli zur Papieraktion von 13 bis 15 Uhr – ist jeweils ein abgeschlossenes zweistündiges Angebot im Programm. Geforscht wird unter Anleitung zu den Themen Technik, Körper, Wasser und Luft sowie Papier und Recycling. Fachleute des Umweltamtes, der Diakonie, sowie der Verbraucherzentrale NRW begleiten die jungen Forscher, geben Anregungen und unterstützen sie bei ihren Experimenten.