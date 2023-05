Freizeittipps Was man in der ersten Mai-Woche in Düsseldorf unternehmen kann

Düsseldorfer Altbier ist so bekannt wie die Altstadt. Beides wird den Teilnehmern bei der „Brauereiweg“-Führung von Düsseldorf Tourismus am Dienstag, 2. Mai, nähergebracht. Sie erzählt umfassend die Geschichte der hiesigen Bierkultur. An den Tischen zweier Hausbrauereien wird natürlich auch probiert, zwei Biere sind im Preis inbegriffen. Die Tour kostet 22 Euro und fängt um 17 Uhr an. Der Treffpunkt ist die Rheinstraße 3. Tickets können unter duesseldorf-tourismus.de gekauft werden.