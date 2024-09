Wochenende Das Wochenende in Düsseldorf bietet ein Pferderennen und viele offene Türen

Um 12 Uhr am Sonntag beginnt an der Galopprennbahn in Grafenberg der Gourmet-Renntag. An mehreren Ständen gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot, etwa israelisches Streetfood, Wagyu-Beef oder Austern. Insgesamt sollen sieben Rennen ausgetragen werden, danach findet eine After-Race-Party statt. Tickets gibt es ab 14 Euro unter https://shop.duesseldorf-galopp.de.