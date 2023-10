Tipps für das Wochenende in Düsseldorf Ruderregatta und viel Musik

Liveshow In der Mitsubishi Electric Halle tritt die Blue Man Group mit ihrer neuen Show „Bluevolution“ auf. Die Blue Man Group überzeugt als Trio seit Jahrzehnten mit einer Mischung aus Musik, Clownerie und Performance. Auffällig ist dabei ihr namensgebender blauer Look. Neu dabei ist nun ein viertes, weibliches Mitglied namens „The Musician“, die als Multiinstrumentalistin die traditionelle Band ersetzt. Die Gruppe tritt am Samstag um 16 und 20 Uhr und am Sonntag um 14 und 18 Uhr auf. Tickets gibt es ab 54,40 Euro.