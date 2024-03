Düsseldorferin Tina Müller nun Chefin bei Weleda Unterwegs im Kräutergarten

Tina Müller ist vielbeschäftigt: Parallel zu ihrem Job ist sie Mitglied im Aufsichtsrat des Discounters Aldi Nord. Auf unterschiedlichsten Plattformen tritt sie leidenschaftlich für Frauen in Führungspositionen ein und engagiert sich als „Business Angel“ für Start-ups. So ist sie bei den Düsseldorfer Dermanostic-Gründerinnen Estefania Lang und Alice Martin eingestiegen (Dermanostic bezeichnet sich als „Hausarzt per App“). In der Landeshauptstadt sucht die umtriebige Managerin auch nach einem geeignetem Ladenlokal für den ersten Weleda-Spa in Nordrhein-Westfalen.