Düsseldorf: Timo Bosch ist der Chefkoch des Intercontinental Hotels

Chefkoch des Interconti in Düsseldorf : Timo Bosch - der Bodenständige im Luxushotel

Chefkoch Timo Bosch kommt nicht mehr oft zum Kochen – wenn doch, dann empfindet er es als „super Ausgleich“. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Timo Bosch ist Chefkoch des noblen Intercontinental-Hotels an der Düsseldorfer Königsallee. Der gebürtige Sauerländer serviert gern klassische Gerichte mit einem modernen Twist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Helene Pawlitzki Von Helene Pawlitzki Crossmedia-Redakteurin Autorendetails aufklappen Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion. zum Autorenprofil

Timo Busch sieht irritiert aus. Mit dieser Frage kann er nichts anfangen. „Abgefahren?“, fragt er. „Hm. Schwierig.“

Die Frage lautete: Was war die abgefahrenste Kombination, die Sie je auf den Teller gebracht haben? Eine gemeine Frage an einen Hotel-Chefkoch. Denn er ist gefangen in einem Dilemma. Einerseits soll er mit kreativen Innovationen Gäste ins Hotelrestaurant locken. Andererseits will der Hotelgast an sich nichts „Abgefahrenes“ vorfinden, wenn er morgens aufs Frühstücksbüffet oder abends auf den Dinner-Teller schaut. Hotelgäste sollen sich wie zu Hause fühlen – nur besser. Schmecken muss es also wie bei Muttern, nur sollen die Gerichte außerdem noch das gewisse Etwas haben.

Timo Bosch meistert diese Herausforderung. Seit März 2017 steuert der 36-Jährige als Head Chef die gastronomischen Aktivitäten des Intercontinental an der Königsallee. Auf der aktuellen Dinner-Karte finden sich viele Klassiker wie Kalbskotelett, Austern, Chateaubriand oder Maultaschen. Boschs Team kombiniert sie aber mit Zutaten, die den Gaumen kitzeln: Der gebeizte Lammrücken kommt mit Feige, Sellerie, schwarzem Tee und Granatapfel auf den Teller, der Sauerbraten ist nicht vom Rind, sondern von der Ente. Die Maultaschen sind mit Kaffir-Limette gewürzt.

Timo Bosch selbst isst gern Rouladen. Er liebt es aber auch, kleine asiatische Restaurants zu besuchen – je obskurer, desto besser. Wenn ihn das Essen besonders interessiert, fragt er, ob er mal in die Küche schauen darf. Was er sieht, findet immer wieder Eingang in seine Karten. Das Flat Meat vom Angus-Rind – ein Steak, das am besten blutig schmeckt – lässt er mit Sesam, gebratenem Frühlauch, mariniertem Sellerie und einer Miso-Reduktion servieren.

Sein Tag beginnt um sieben Uhr mit einem Kaffee, dann geht es ans umfangreiche E-Mail-Postfach. Er sei ein methodischer Mensch, bestätigt er. „Man schafft viel mehr, wenn man strukturiert arbeitet.“ Freude macht ihm sein Job besonders dann, wenn all die kleinen Rädchen der riesigen Maschine perfekt ineinander greifen. Wenn er Bestellungen für Veranstaltungen, das À-la-carte-Geschäft und die Bar so kombinieren kann, dass er am Ende einen guten Preis beim Lieferanten bekommt und möglichst wenig wegschmeißen muss. Zu Hause sei er genau so, sagt er: „Wenn ich frei habe, gehe ich morgens zum Metzger und hole mir fürs Frühstück exakt so viel Aufschnitt, wie ich für meine drei Brötchen brauche.“

Viel in der Küche steht Bosch nicht mehr – sein Job ist es, das derzeit 28-köpfige Team zu leiten und für den reibungslosen Ablauf der Gastronomie zu sorgen. Zehn bis elf Stunden ist der Sauerländer, der als Teenager mit seiner Familie nach Düsseldorf zog, dafür täglich im Einsatz. Das mache ihm nichts aus, sagt er, weil die Einsätze im Hotelgeschäft relativ planbar seien. „Wenn man mal einen freien Tag braucht, ist das meistens auch möglich.“ So bleibt Zeit für seinen Sohn (7) und seine Tochter (4). Bosch ist ein Familienmensch, ein Heimatmensch. „Mich zieht es nicht weit weg.“