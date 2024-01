Ende 2024 ist Schluss US-Schuhmarke Timberland verlässt die Düsseldorfer Altstadt

Die Marke Timberland wurde 1952 in den USA gegründet, der Name bedeutet auf Deutsch wörtlich übersetzt „Waldland“. Der beige-gelbe „Yellow Boot“ war das erste Produkt der Marke und wurde auch durch Träger in der Hip-Hop-Szene weltweit populär. Vor zwölf Jahren wurde Timberland von der börsennotierten Textilfirma VF Corporation gekauft und gehört neben Marken wie Vans, North Face und Dickies zum Portfolio des US-Unternehmens. Deutschlandweit hat Timberland mehr als ein Dutzend Filialen. In Düsseldorf gibt es Schuhe der Marke noch bei Juppen an der Schadowstraße, allerdings in geringer Auswahl. Der Wettbewerber Panama Jack ist dort deutlich präsenter.