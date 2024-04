Familienfest und Kundgebung Tilly-Wagen fährt mit bei Demonstration zum 1. Mai in Düsseldorf

In Düsseldorf gibt es über 30.000 Gewerkschafter, die sich solidarisch für die Belange der Menschen in einer umbruchreichen Zeit einsetzen, heißt es in der Mitteilung des DGB. Unter anderem wird für eine höhere Tarifbindung gekämpft, aber auch für einen sozial gerechten Wandel in Zeiten der Klimakrise, Digitalisierung und gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Umbrüchen.