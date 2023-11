Rammstein-Sänger in Düsseldorf Till Lindemann tritt in der Mitsubishi-Halle auf – die Aftershow-Party steigt woanders

Doch das Thema beschäftigt weiter die Politik. So stimmt der Rat in der heutigen Sitzung über einen Antrag der Grünen ab. Die Partei fordert, besondere „Schutz- und Sicherheitskonzepte für Frauen und andere vulnerable Gruppen“ in die Miet- und Pachtverträge bei Veranstaltungen in städtischen Hallen und Räumen musterhaft einzubauen. Veranstalter könnten damit verpflichtet werden, solche Konzepte bei der Anmietung etwa der Mitsubishi-Electric-Halle für Veranstaltungen jeder Art einzubauen.