Presse nicht erwünscht Till Lindemann tritt heute in Düsseldorf auf – Protestdemo angekündigt

So hat sich für heute Abend etwa eine Protestdemonstration angekündigt, die um 17 Uhr vom Provinzialplatz aus zur Mitsubishi Electric Halle ziehen möchte. Dort soll es anschließend eine Kundgebung geben. Dazu aufgerufen hat der Instagram-Account „keineshowfuertaeter_ddorf“, der von einer gleichnamigen Gruppe von Aktivisten betrieben wird, die bereits ähnliche Aktionen zu anderen Konzerten Lindemanns veranstaltet hatten. In Leipzig sollen sich dazu am Mittwoch etwa 600 Menschen vor der Konzertstätte versammelt haben. Auch ähnliche Gruppierungen aus Köln, Bochum oder Dortmund haben ihre Teilnahme an der Demo in Düsseldorf angekündigt.