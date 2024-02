Kultur in Düsseldorf Till Krägeloh verlässt das Zakk – neuer Chef gesucht

Till Krägeloh wird das Kulturzentrum Zakk an der Fichtenstraße verlassen. Für den bisherigen Geschäftsführer geht es zurück in Richtung Norddeutschland, wie die Neue Rhein Zeitung (NRZ) berichtet. Demnach hat Krägelohs Umzug in seine Heimat nach Bremen familiäre Gründe. Das Zakk sucht auf seiner Webseite bereits nach einer neuen Geschäftsführung. Die Stelle soll zum 1. Juni neu besetzt werden.