Der Ausbau ist noch nicht beendet Tiffany eröffnet neuen Flagship-Store an der Kö in Düsseldorf

Düsseldorf · Tiffany ist eine Kultmarke der Luxusgüterindustrie. An der Kö legt das Unternehmen jetzt eine standesgemäßen Auftritt hin. An der Ecke Blumenstraße gibt an diesem Montag das neue Geschäft seinen Einstand.

29.07.2024 , 19:08 Uhr

Tiffany hat an der Königsallee jetzt einen größeren Auftritt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau