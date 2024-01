Juwelier in Düsseldorf Tiffany plant auf der Kö den großen Auftritt

Am Nordende der Königsallee entsteht ein Flagship-Store des New Yorker Juweliers Tiffany. Er folgt beim Design einem großen Vorbild. Im vorigen Jahr wurde an der Fifth Avenue in New York auf zehn Etagen das Hauptgeschäft des Juweliers in komplett neuem Stil eröffnet. Die Arbeiten an der Kö sind aufwändig und werden Monate hinter dem blau-türkisen Bauzaun andauern, erst zum Jahresende werden die neuen Flächen im großen Eckhaus zur Blumenstraße eröffnet.