Tiersegnung mit vielen Hunden in der Andreaskirche Gottes Segen für Hund Barley

Eine Touristin aus Großbritannien wunderte sich am Sonntagnachmittag, warum so viele Hunde in die Andreaskirche gingen. „Heute werden dort Tiere gesegnet“, erklärte ihr Martina, die mit ihrem Terrier-Mix Leon aus Ratingen gekommen war. „Er ist schon 14 und ich finde die Zeremonie immer so schön“, verriet sie, bevor sie sich mit ihrem vierbeinigen Begleiter einen Platz im gut besuchten Gotteshaus suchte.