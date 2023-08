150 Jahre Tierschutz “Im Mittelpunkt steht das Wohl der Tiere“

Die hohe Anzahl an Tieren sieht die Geschäftsführerin vor allem auch in der Corona-Pandemie. „Viele haben sich da Tiere angeschafft und jetzt, wo die Normalität zurückgekehrt ist, festgestellt, dass sie doch nicht genügend Zeit dafür haben.“ Deshalb gehe das Tierheim bei der Vermittlung auch sehr sorgsam vor. Am Anfang stehe ein Termin mit den Pflegern an, die im Gespräch herausfinden wollen, ob die Rahmenbedingungen für das jeweilige Tier stimmen. „Das haben wir aus der Corona-Zeit beibehalten: Wir haben keine regulären Öffnungszeiten mehr, sondern führen Vermittlungsgespräche auf Terminbasis. In dieser Zeit steht dann das Gespräch im Fokus und wird nicht durch andere Interessenten unterbrochen, wie das früher oft der Fall war.“ Auch Hausbesuche seien vor der Vermittlung ein Thema, um sicherzustellen, dass die Gegebenheiten mit den Erzählungen übereinstimmen. All dies ist aufwendig, aber laut Monika Piasetzkys notwendig. „Wir haben inzwischen auch eine Art ,Probezeit‘ eingeführt.“ Es entspanne die Menschen und der Druck sei gemildert, wenn die Option besteht, das Tier, sollte es doch nicht passen, wieder ohne Rechtfertigungsnot zurückgeben zu können. Nur selten werde dies allerdings genutzt. Insgesamt müsse es einfach passen. „Ich kann nicht einem alten Menschen einen jungen, dynamischen Hund vermitteln, den auch kräftige Menschen kaum halten können. Da müssen wir auch Verantwortung zeigen und sind dann eben ‚die Bösen’“, erklärt Piasetzky den hohen Aufwand. Das Tier solle schließlich in gute Hände gelangen. „Denn am Ende geht es doch um den Tierschutz.“