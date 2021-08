Freizeit in Düsseldorf : „Tides“-Regisseur Tim Fehlbaum im Open-Air-Kino Düsseldorf

Tim Fehlbaum Foto: Fehlbaum

Düsseldorf Tim Fehlbaum und die Produzenten Thomas Wöbke und Philipp Trauer besuchen an diesem Mittwoch die Preview ihres Films in Düsseldorf. Das Kino läuft noch bis 31. August.

Zur Preview des Films „Tides“ an diesem Mittwoch im Alltours-Kino werden auch Regisseur Tim Fehlbaum und die beiden Produzenten Thomas Wöbke und Philipp Trauer in Düsseldorf sein. Die drei wollen in einer kleinen Gesprächsrunde das Publikum auf den Science-Fiction-Film einstimmen, wie Veranstalter D.Live vorab mitteilte. Tim Fehlbaum ist Schweizer, hat in München Regie studiert und für sein Spielfilm-Debüt „Hell“ den New Faces Award erhalten.

„Tides“ kommt am 26. August in die regulären Kinos und ist in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis 2021. Das Endzeit-Drama erzählt von einer Zeit, in der die Erde durch eine globale Katastrophe unbewohnbar geworden ist und einige Menschen auf dem Planeten Kepler 209 leben, auf den sie sich gerettet haben. Da die Atmosphäre dort die Menschen unfruchtbar gemacht hat, wollen sie auf die Erde zurückkehren und entsenden eine Gruppe Astronauten – doch Blake (Nora Arnezeder) überlebt als Einzige die Landung.

Kostenpflichtiger Inhalt Das Open-Air-Kino läuft noch bis zum 31. August; es stehen unter anderem noch mehrere Vorpremieren an. Am Freitag, 20. August, ist der amerikanisch-französische Actionfilm „Gunpowder Milkshake“ um eine junge Auftragskillerin als Preview zu sehen; am 29. August der dänische Film „Helden der Wahrscheinlichkeit“. Der Film der Überraschungspremiere vom 30. Juli, „Promising Young Woman“, wird am Montag, 27. August, noch einmal gezeigt. Am 17. August läuft „Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour“. Die Vorstellungen beginnen jeweils nach Sonnenuntergang.