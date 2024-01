Musik in Düsseldorf Wiedersehen nach 40 Jahren im Weltkunstzimmer

Thrash Metal mag ja nun nicht jedermanns Sache sein. Für Fans ist es so was wie eine Religion. Dabei fing es auch bei den Protagonisten dieser zweifelsohne ziemlich lauten Musik vergleichsweise harmlos an. „In der Schulzeit haben wir Motörhead oder Metallica gehört. In Düsseldorf gab es zwar Warlock, aber auch das war ja eher Heavy Metal. Wir wollten es lauter“, berichtet Robert Gonnella von den Ursprüngen, die an der Ronsdorfer Straße zu suchen waren, denn dort gab und gibt es heute noch viele Proberäume. Jedenfalls gründete sich vor 40 Jahren die Thrash-Metal-Band Assassin, Gonnella war der Sänger. Weitere Gruppen wie Accuser und Darkness ließen nicht lange auf sich warten. Thrash war plötzlich mächtig angesagt, und die Düsseldorfer Kneipen Papidoux (gibt es heute noch) und Litfass hießen die Treffpunkte in der Altstadt.