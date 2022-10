Inklusive Karnevalsgesellschaft lädt zur großen Sitzung : Thomas und Doris sind das neue Prinzenpaar von der KG Gemeinsam jeck

Das neue Prinzenpaar der KG Gemeinsam Jeck: Thomas und Doris, die auch im wahren Leben ein Ehepaar sind. Foto: Gemeinsam Jeck

Düsseldorf Am 25. November feiert die inklusive Karnevalsgesellschaft ihre große Sitzung im Saal der orthodoxen Gemeinde. Der Vorverkauf hat begonnen. Es gibt ein buntes Karnevalsprogramm.

Die inklusive Karnevalsgesellschaft „Gemeinsam jeck“ hat mit Prinz Thomas und seiner Venetia Doris ein neues Prinzenpaar. Beide sind aufgeregt und freuen sich riesig auf die kommende Session, die schon in wenigen Wochen beginnt: Besonders sind sie gespannt auf ihre Bühnenauftritte, das Kamelle werfen im Rosenmontagszug und getreu dem Motto das „gemeinsam jecke“ feiern.

Thomas Dreßler genannt „Tommy“ ist 53 Jahre alt und arbeitet seit sage und schreibe 35 Jahren in der Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA), eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Dort ist er in der Fahrradwerkstatt im Südpark tätig. Leidenschaftlich repariert er dort den zweirädrigen Fuhrpark und kann sich wirklich Fahrradexperte nennen. Seine Venetia Doris ist auch im wahren Leben seine Partnerin, 2006 haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Die 55-Jährige arbeitet seit 1994 in der WfaA. Begonnen hat sie damals im Südpark – wo die beiden sich auch kennenlernten. Mittlerweile ist sie am Standort „In der Steele“ in der Montage tätig.

In ihrer Freizeit gehen die beiden gern aus, treffen sich im Freundeskreis und mit der Familie und sie sind auch sportlich beim Radfahren aktiv. Thomas und Doris Dreßler lieben Musik, von den Toten Hosen über Pur sind sie so für so ziemlich alles zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gemeinsam mit dem neuen Prinzenpaar feiert die KG Gemeinsam jeck am 25. November ihre große Sitzung. Veranstaltungsort ist wieder das Gemeindezentrum der griechisch-othodoxen Kirche in Hassels, Am Schönenkamp 1. Unter dem Motto „Wir sind gemeinsam jeck!“ sind Stand jetzt mit dabei das Prinzenpaar der Landeshauptstadt, die Rheinische Garde Blau-Weiß, die Tanzgarde der KaKaJu, Heinz Hülshoff, de Rhingschiffer, Alt Schuss, die „jecken Dancer“ von Gemeinsam Jeck, die Swinging Funfares, die VFR Showgirls und die KG Regenbogen.