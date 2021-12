Düsseldorfer CDU-Chef : Jarzombek scheitert bei Wahl für MIT-Vorsitz

Düsseldorf Der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete und CDU-Chef Thomas Jarzombek wollte Vorsitzender des der Mittelstands- und Wirtschaftsunion werden. Das Amt sicherte sich stattdessen Gitta Connemann aus Niedersachsen.

Der Düsseldorfer CDU-Vorsitzende Thomas Jarzombek ist bei der Wahl für den Vorsitz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) unterlegen. Die Delegierten des Bundesmittelstandstages wählten am Wochenende mit 59 Prozent der Stimmen Gitta Connemann zu ihrer Vorsitzenden. Sie ist auch stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Jarzombek erhielt 41 Prozent der Stimmen. „Ich habe Gitta Connemann gratuliert und ihr eine Zusammenarbeit angeboten“, sagte er am Sonntag unserer Redaktion. Als mögliche Gründe für die Niederlage sieht er den recht kurzen Wahlkampf um das Amt sowie die Tatsache, dass Politiker aus NRW aktuell bereits in vielen Positionen vertreten seien – daher gebe es den Wunsch, dass auch Vertreter anderer Landesverbände zum Zug kommen.

Der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete hatte in seiner Bewerbung auf seine Zeit als IT-Unternehmer verwiesen. „Ich betrachte Politik aus den Augen eines Unternehmers und aus den Augen des Mittelstandes“, sagte er in einer Video-Rede. Zudem verwies er auf die in Düsseldorf gesammelten Erfahrungen in der Opposition bei einer Ampel-Regierung: Hier habe man es geschafft, das Rathaus zurückzuerobern, so Jarzombek. Als ein wichtiges Ziel definierte er, den aus seiner Sicht aufgeblähten Staat wieder auf seine Kernaufgaben zu reduzieren.