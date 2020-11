Abgeordneter aus Düsseldorf : Jarzombek kritisiert Corona-Demo vor Privatwohnung

Düsseldorf Der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek schreibt bei Twitter, dass am Sonntag eine Corona-Demo vor seiner Wohnung stattfinden soll. „Die Einschüchterung von Abgeordneten geht weiter“, schreibt er.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jarzombek veröffentlichte am Freitagnachmittag seinen Post bei Twitter. „Heute rief mich die Polizei an, dass eine Demo wegen des Infektionsschutzgesetzes - nicht vor dem Wahlkreisbüro oder der CDU Geschäftsstelle - sondern vor meiner privaten Wohnung am Sonntag geplant ist“. Jarzombek sieht das als Einschüchterungsversuch gegen einen Abgeordneten.