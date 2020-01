Düsseldorfs OB schrieb ein Buch : Geisels Traum von Kraftwerk und den Hosen

Düsseldorf Thomas Geisel wünscht sich ein Großkonzert auf den Rheinwiesen. So steht es in seinem ersten Buch „Düsseldorf persönlich“, das er Dienstag vorstellte.

Dass sein erstes Buch ausgerechnet zu Beginn des Wahljahres – am 13. September möchte der OB wiedergewählt werden – erscheint, sei Zufall. Lieber wäre es Geisel gewesen, wenn es schon pünktlich zum Weihnachtsgeschäft herausgekommen wäre, sagte er bei der Vorstellung. Auch habe er es nicht geschrieben, damit es ihm im Wahlkampf womöglich helfe. Vielmehr sei „Düsseldorf persönlich“ eine Liebeserklärung an seine Wahlheimat Düsseldorf sowie eine ganz persönliche Anekdotensammlung, in der die Politik nur eine Nebenrolle spielen soll. „Politik, geschweige denn politische Programmatik, wird man eher vergeblich suchen; allenfalls hier und da finden sich dergleichen Einsprengsel“, heißt es zu Beginn des 152 Seiten umfassenden Buches. Beispielsweise geht der OB auf den Streit um Ausschüttungen der Stadtsparkasse ein.

Geisel stellt in dem Buch Orte der Stadt aus seiner persönlichen Perspektive vor. Wie zum Beispiel das Dreischeibenhaus, das früher die Zentrale des Thyssen-Krupp-Konzerns war, dem Arbeitgeber seiner Frau Vera, mit der er vier Töchter hat. In einem Kapitel erzählt der OB, wie die Familie das Dreieck, an dem die Stadtteile Pempelfort, Derendorf und Golzheim aufeinandertreffen, als neues Zuhause lieben lernte. Und wenn er über die Festwiese am Rhein schreibt, dann nennt er einen ganz bestimmten Traum: „Wäre es nicht großartig, wenn wir zum 75. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalen und seiner Landeshauptstadt Düsseldorf auf der Festwiese die beiden Ikonen der jüngeren Musikgeschichte Düsseldorfs spielen ließen: Kraftwerk und Die Toten Hosen?“