Düsseldorf Thomas Geisel stoppt Renten-Rückstellung der Messe

Düsseldorf Es geht mal wieder ums Geld. Bei der Messe wird darüber rege diskutiert. Diesmal geht es nicht um die Höhe der Ausschüttung - da zeigt sich die Stadttochter gewünscht spendabel -, sondern um Rückstellungen für Betriebsrenten.

Insgesamt sind 50 Millionen Euro aufzubringen

Der Vertrag von Messe-Chef Dornscheidt wird verlängert

Also wird der Gewinn nach Ausschüttung nun in die allgemeine Rücklage abgeführt. Offenbar möchte die Stadtspitze nicht, dass eine städtische Tochter in dieser Frage so deutlich den Vorreiter macht. Sie soll der Aufgabe in mehreren Tranchen zu späteren Zeitpunkten nachkommen.