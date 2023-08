Oberbürgermeister-Wahl in Düsseldorf Welche Chancen hat Thomas Geisel auf ein Comeback?

Für Düsseldorf ist es ein Novum: Ein direkt gewählter Oberbürgermeister schließt nach einer Wahlniederlage nicht aus, sich erneut für das Amt zu bewerben. In einem Interview mit der NRZ hatte Thomas Geisel das deutlich durchblicken lassen. Auch im Gespräch mit unserer Redaktion hält sich der 59-Jährige eine Kandidatur offen. Den Wunsch klar formulieren will er nicht. Wer könne schon vorhersagen, was er in zwei Jahren machen werde.