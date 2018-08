Düsseldorf: Thomas Geisel erhielt Morddrohungen wegen Hilfsangebot

Nach offenem Brief zur Seenotrettung : Düsseldorfs OB Geisel erhielt Morddrohungen

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Oberbürgermeister von Düsseldorf, Köln und Bonn hatten der Bundesregierung angeboten, in ihren Städten in Not geratetene Flüchtlinge aufzunehmen. Thomas Geisel erhielt danach Morddrohungen, sagte er nun in einem Interview mit einer SPD-Parteizeitung.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat rassistische Reaktionen und Morddrohungen erhalten, nachdem er - zusammen mit seinen Amtskollegen aus Köln und Bonn - der Bundesregierung angeboten hatte, in Düsseldorf Flüchtlinge aufzunehmen, die von Booten im Mittelmeer gerettet worden sind. Das sagte Geisel in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der SPD-Parteizeitung „vorwärts“.

In einem offenen Brief hatten sich die Oberbürgermeister der rheinischen Städte Düsseldorf, Köln und Bonn zur Seenotrettung auf dem Mittelmeer bekannt. Die Reaktionen darauf seien sehr vielfältig gewesen, sagte Geisel. „Bedauerlicherweise gab es auch offen rassistische Töne bis hin zu unverhohlenen Morddrohungen, die mein Büro veranlasst haben, die entsprechenden Mails an den Staatsschutz weiterzuleiten.“Daneben habe es sachliche Kritik, aber auch viel Zustimmung und Zuspruch dafür gegeben. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf bestätige, dass der Staatsschutz ermittelt.

Die Rheinstädte hatten sich zu dem Brief entschlossen, weil im Juli mehrere hundert Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff „Lifeline“ tagelang vor Malta festgesessen hatten. Die maltesischen Behörden hatten sich geweigert, die Lifeline in den Hafen von Valetta einlaufen zu lassen.

Der Fall hatte deutschlandweit eine Debatte über die Rechtmäßigkeit der Seenotrettung im Mittelmeer ausgelöst.

(heif)