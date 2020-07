Corona-Warnung in Düsseldorf : Oberbürgermeister entschuldigt sich wegen Farid-Bang-Video

Rapper Farid Bang sollte mit dem Video die Partyszene in der Düsseldorfer Altstadt ansprechen. Foto: Screenshot: Youtube/Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf In einem Brief an seine Wahlkampfunterstützer bezieht der Oberbürgermeister Stellung zu der Auswahl seines Botschafters. Zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden will Thomas Geisel diskutieren, ob der Clip mit dem umstrittenen Rapper nun gelöscht werden soll.

„Haltet euch an die Regeln und bleibt vernünftig“, sagt Rapper Farid Bang in dem Video, das Oberbürgermeister Thomas Geisel heftige Kritik eingebracht hat. Es sollte eigentlich eine Warnung sein, damit sich die Altstadt-Gänger an die Corona-Regeln halten, jetzt entschuldigt sich Geisel in einem Brief, der am Freitag per E-Mail an seine Wahlkampfunterstützer und SPD-Mitglieder ging.

Die frauenverachtenden und homophoben Äußerungen in den Songs von Farid Bang hätten unter vielen Frauen und Mitgliedern der homosexuellen Community Entsetzen ausgelöst, hätte viele persönlich getroffen und verletzt, schreibt Geisel. „Mit Blick auf manche wirklich empörende Äußerung von Farid Bang, die mir in diesem Zusammenhang bekannt geworden ist, kann ich dies sehr gut verstehen. Das tut mir leid und im Nachhinein gesehen mache ich mir natürlich den Vorwurf, diesen Aspekt offensichtlich nicht gründlich genug recherchiert und im Gespräch mit Farid Bang nicht deutlicher zur Sprache gebracht zu haben“, schreibt der Oberbürgermeister.

Gleichzeitig bittet Geisel um Toleranz und gegenseitigen Respekt. „Und zur Toleranz gehört auch, Anschauungen, Lebensentwürfe und Äußerungen auszuhalten, die unseren Vorstellungen von zivilisatorischem Fortschritt und Political Correctness nicht entsprechen. Zu dieser vielfältigen Gesellschaft gehören eben auch Farid Bang und seine Fans und die jungen Männer, die am Wochenende das Rheinufer unsicher machen.“ Die Integration, so Geisel, sei vielleicht die größte Herausforderung in seinem Amt.

Eine angedachte Sondersitzung des Rates sei vom Tisch, schreibt Geisel abschließend. Stattdessen wolle er mit den Fraktionsvorsitzenden das weitere Vorgehen diskutieren. „Sollte sich dabei eine Mehrheit dafür aussprechen, das Video von der städtischen Facebook-Seite zu nehmen, werde ich diesem Wunsch entsprechen.“

Eine öffentliche Entschuldigung bei Facebook oder auf der Internetseite der Stadt Düsseldorf gab es allerdings nicht. Stattdessen postete Thomas Geisel am Freitag auch einen Brief an NRW-Integrationsminister Joachim Stamp. In einem WDR-Interview hatte Stamp gesagt: „Ich frage mich allen Ernstes, ob der Oberbürgermeister noch alle Tassen im Schrank hat.“ Dazu nahm der Oberbürgermeister Stellung. Die Äußerung des Landesministers sei während des Kommunalwahlkampfes nicht mit dem Neutralitätsgebot zu vereinen. „Gerade die derbe, unangemessene Ausdrucksweise, aber auch das Fehlen jeglicher konstruktiver Vorschläge des Integrationsministers zu den Problemen hier vor Ort, die sicherlich auch eine Folge mangelnder Integration sind, legen die Vermutung nahe, dass es hier nicht um eine sachliche Auseinandersetzung geht, sondern schlicht um Wahlkampf“, schreibt Geisel. Er versichert Stamp, dass er durchaus „alle Tassen im Schrank“ habe und er sich wohl überlegt habe, ob ein Video mit Farid Bang hilfreich sein könne. „Das hätte ich Ihnen gerne auch persönlich erklärt, wenn es Sie denn wirklich interessiert hätte.“ Den Versuch einer Kontaktaufnahme habe es aber nicht gegeben.

Farid Bang hatte für die Stadt Düsseldorf einen kurzen Clip gedreht, in dem er vor allem die Partyszene aufruft, sich an die Corona-Regeln zu halten. Das Video wurde bis Freitag allein bei Facebook fast 170.000 mal gesehen und über Tausend Mal kommentiert. Oberbürgermeister Thomas Geisel steht wegen der Wahl seines Botschafters seitdem in der Kritik: Der umstrittene Rapper wurde häufig kritisiert wegen sexistischer und antisemitischer Texte. 2018 hatte eine Liedzeile von Farid Bang und Kollegah zu einer deutschlandweiten Debatte über Antisemitismus geführt, die schließlich zur Abschaffung des Musikpreises Echo führte.

Zudem hatte der Rapper in der Vergangenheit Verbindungen zu dem Verein Ansaar International – diesen ordnet der Verfassungsschutz NRW der extremistisch-salafistischen Szene zu. In einem Video aus dem Jahr 2014 wirbt der Rapper für ein Spendenprojekt des Vereins, das Gelder für den Bau einer Kläranlage im Gazastreifen sammeln soll. Auf Veranstaltungen von Ansaar sollen früher auch Salafisten-Prediger aufgetreten sein. Seit längerer Zeit vermeidet der Verein öffentliche Veranstaltungen mit bekannten extremistischen Salafisten, heißt es im Verfassungsschutzbericht des Landes. Doch eine Abkehr von extremistisch-salafistischen Bestrebungen sei nicht zu erkennen.

Der Oberbürgermeister argumentiert in seinem Brief, dass er Farid Bang für das Video angefragt habe, weil er ihn für die Ansprache der Zielgruppe für geeignet halte. „Denn sie hören seine Musik und haben nicht selten einen vergleichbaren biografischen Hintergrund“, schreibt Geisel. Trotz der Antisemitismus-Vorwürfe und den laut Geisel „widerwärtigen“ Inhalten der Songs, habe er Farid Bang ins Rathaus eingeladen und nach einem Gespräch als Botschafter, auch für das Thema Integration, ausgewählt.

(veke)