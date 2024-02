Neue Partei in Düsseldorf Thomas Geisel liebäugelt nicht mit nochmaliger OB-Kandidatur

Zu einem ersten Treffen der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sind mehr als 50 Menschen gekommen. Das berichtet der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel, der in das Brauhaus am Dreieck eingeladen hatte. Viele der Anwesenden seien zuvor in anderen Parteien gewesen, sagt Geisel. Kostenpflichtiger Inhalt Er selbst ist aus der SPD ausgetreten, um beim BSW mitzumachen und für diese Partei bei der Europawahl anzutreten. Er ist auf Platz 2 der Bundesliste platziert.