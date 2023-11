Essbare Stadt Düsseldorf Beet-Geschichten in der Zentralbibliothek

Am Dienstag stellt sich um 16 Uhr der VHS Biogarten vor und gibt nützliche Tipps für den Garten im Winter. Mit der Kap1-Debatte „Urban Gardening – Ein Weg zur essbaren Stadt“ können am Mittwoch ab 19 Uhr im Forum unterschiedliche Positionen ausgetauscht werden. Die Awista stellt am Donnerstag um 18 Uhr ihre Wurmkiste vor. Den Abschluss bildet der Vortrag „Lebensmittelanbau auf dem Balkon“ um 18 Uhr im Forum.