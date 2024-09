Schauspiel in Düsseldorf Düsseldorfer bringen inklusives Theater um Romeo und Julio auf die Bühne

Im Düsseldorfer Kulturhaus Süd nähern sich bei der öffentlichen Aufführung am 24. September Romeo und Julio an. Lässig und im Hawaiihemd tritt Dennis Gerhards auf, der Romeo verkörpert. In der Hand hält der 27-Jährige ein Desinfektionsspray und schaut verliebt in Richtung Jannis Delbrouck. Dieser spielt Julio und hat ebenfalls ein Desinfektionsmittel parat. „Benutzt du das auch seit Corona?“, fragt Julio seinen Schwarm. Und tatsächlich: Spätestens seit der Pandemie teilen die beiden die Leidenschaft für das Spray.