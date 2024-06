Düsselliebe „Match Me, Baby, One More Time“

So hätten sich laut Spielleiterin Ilka Zänger mehr als 120 interessierte Bürgerinnen und Bürger gemeldet, die gerne bei dem Projekt mitmachen wollten. „Wir scheinen mit dem Thema einen Nerv getroffen zu haben. Es war eine umwerfende Resonanz zu anscheinend wirklich drängenden Fragen“, sagt Zänger. Bei mehreren Treffen habe man gemeinsam ein Konzept und eine Dramaturgie ausgearbeitet, Ilka Zänger hat zwischendurch an alle Interessierten Anregungen und Aufgaben für das Skript verschickt. Letztlich wurden 18 Teilnehmende ausgesucht, die bei der Premiere am 24. Februar im Theater an der Ronsdorfer Straße auch ihre ganz eigenen Erfahrungen den Zuschauern preisgaben. Nicht zuletzt dank des guten Feedbacks der Zuschauer wird es am 21. Juni nun am Jungen Schauspielhaus eine Wiederauflage geben. Im weitaus größeren Theater an der Münsterstraße wird es für die Zuschauer manche Überraschung und womöglich Aha-Affekte geben. Denn ähnlich interaktiv wie viele Dating-Apps wird sich auch „Match me, Baby, one more time“ gestalten.