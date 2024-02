Finissage von „Miteinander Rheinkirmes“ in Düsseldorf Theatermuseum wurde zur Pink-Palace-Kirmes für Kinder

Die Kirmes am Rhein ist tatsächlich der einzige Rummel mit einem „Pink Monday“. Andere Jahrmärkte – wie beispielsweise das Münchner Oktoberfest – haben ein Zelt für die LGBTQ-Community, in Düsseldorf steht ein ganzer Tag im Zeichen von „Pink Party“. In Anlehnung an diese inzwischen liebgewonnene Tradition hatte das Theatermuseum die Finissage der Sonderausstellung unter das Motto „Pink-Palace-Kirmes“ gestellt.