Britische Variante : Düsseldorf lässt positive Corona-Tests auf Mutationen prüfen

Die Stadt will wissen, ob und wie weit die britische Mutation verbreitet ist. Foto: dpa/Christian Beutler

Düsseldorf Die britische Variante des Corona-Virus gilt als ansteckender. Die Stadt hat nun angekündigt, alle positiv ausgefallenen Corona-Tests darauhin zu untersuchen. Unterdessen sinkt die Inzidenz in der Stadt auf 72,3.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um bei einer Verbreitung der Corona-Virus-Mutation B1.1.7 schnell handeln zu können, lässt die Stadt Düsseldorf ab Montag, 1. Februar alle positiven PCR-Proben aus dem städtischen Testzentrum und den mobilen Testdiensten der Stadt zusätzlich auf Virus-Mutationen untersuchen.

„Der Schutz der Bürger vor der noch ansteckenderen Mutation des Corona-Virus hat oberste Priorität, deshalb weiten wir die zusätzlichen Tests auf Virus-Mutationen nun auf alle positiven PCR-Ergebnisse aus!", sagte Oberbürgermeister Stephan Keller.

Zahlen: Mit Stand Sonntag, 31. Januar, wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt 15.978 (+49) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Von den Infizierten werden 119 (-6) in Krankenhäusern behandelt, davon 19 (-1) auf Intensivstationen. 206 (+2) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Die 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 72,3 (30.1.: 77,3) - dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Abstrichzahlen Am Samstag, 30. Januar, wurden 16 Abstriche in der Diagnosepraxis vorgenommen. Im Drive-In-Testzentrum wurden insgesamt 108 Abstriche genommen. Dazu kommen 48 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 99.832 Abstriche vorgenommen.

Impfungen: Am Samstag, 30. Januar, wurden in Düsseldorf 1.007 Personen geimpft. Darunter sind 464 Personen, die ihre erste und 543 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 12.737 Menschen geimpft worden, davon haben 4.988 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 17.725 Impfungen vorgenommen.

(wie)