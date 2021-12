Corona-Schutz in Düsseldorf : Testen an Heiligabend ja, Impfen nein

Das Impfzentrum 2.0 am Bertha-von-Suttner-Platz wird gut angenommen. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Als Bund und Land die Impfzentren schlossen, hielt Düsseldorf seine Angebote aufrecht. Zudem werden aktuell die Kapazitäten nicht ausgeschöpft. Auch deswegen wird dem Personal an den Feiertagen eine Pause gegönnt.

(ujr) Die Stadt plant keine Öffnung ihrer Impfzentren an den Feiertagen. Man wolle den dort arbeitenden Menschen ebenfalls die Feiertagsruhe gönnen, so Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der auch den Corona-Krisenstab der Stadt leitet. Zudem ist fraglich, wie groß der Andrang an den Weihnachtstagen überhaupt wäre, viele Menschen sei vermutlich nicht darauf erpicht, sich dem Risiko unangenehmer Impfreaktionen an den Festtagen auszusetzen.

Das Land hatte den Kommunen die Möglichkeit der Immunisierung über Weihnachten eingeräumt, die Stadtspitze verweist jedoch auf ihre Kapazitäten inklusive langem Donnerstag und Öffnung am Samstag, die nicht komplett ausgelastet sind. So wurden am Dienstag 2728 Impfungen im Impfzentrum 2.0 hinter dem Bahnhof, an der Heine-Allee und am Impfmobil gemeldet. Möglich wären bis zu 4500.

Geplant sind nun folgende Öffnungen: Die Impfzentren hinter dem Hauptbahnhof und an der Heine-Allee haben vom 24. bis 26. Dezember sowie von Silvester bis 2. Januar geschlossen. Am Bertha-von-Suttner-Platz ist vom 27. bis 29. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 30. Dezember, von 8 bis 22 Uhr geöffnet. An der Heine-Allee ist vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das Impfmobil steht am 27. und 28. Dezember am Oberbilker Markt sowie 29. und 30. Dezember an der Fürstenberger Straße in Hassels (jeweils 10 bis 17.30 Uhr).