„E-Autos stehen ein Jahr hier rum“ Tesla-Gebrauchtwagen werden zu Ladenhütern

Im Fuhrpark des Düsseldorfer Händlers „B&K Sportwagen“ stehen die schicken und schnellen Autos nie länger als zehn Wochen bis zu ihrem Verkauf. Normalerweise. Seit kurzer Zeit aber gibt es hier eine Marke, die Verkaufsleiter Christoph Lüke nur noch unter großem Preisnachlass abtreten kann: „Mit Tesla haben wir ein Problem“, sagt der 39-Jährige. Neun Fahrzeuge des E-Autobauers führt der Händler an der Stresemannstraße, „manche davon stehen sich echt die Reifen ins Auto.“ Diese Woche hat er alle im Preis reduziert, er will sie ein für alle Mal loswerden. Das war nicht immer so. 2022 habe er 40 Tesla verkauft, vergangenes Jahr immerhin noch die Hälfte. Aber wenn der aktuelle Bestand weg ist, war’s das – B&K gibt das Geschäft mit der wertvollsten Automarke der Welt auf.