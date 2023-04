E-Autobauer aus den USA Tesla baut große Niederlassung an der Automeile in Düsseldorf

Exklusiv | Düsseldorf · Der amerikanische E-Autobauer Tesla investiert mehrere Millionen Euro in einen neuen Standort, der deutschlandweit einmalig ist. Wir zeigen, was Tesla in Düsseldorf vorhat.

24.04.2023, 17:56 Uhr

Neues Tesla-Autohaus: Die Düsseldorfer Niederlassung ist die erste in Deutschland, die komplett nach den Wünschen des Herstellers entstand. Foto: Maximilian Nowroth

Der wertvollste Autohersteller der Welt hat sich in Düsseldorf bisher versteckt: Das „Tesla Center“ im Stadtteil Holthausen ist so unscheinbar, dass man beim ersten Besuch fast vorbeifährt. Das ist bald Geschichte, denn schon im Juni eröffnet Tesla einen weitaus größeren Standort – ganz nah am Herzen der Düsseldorfer Autoindustrie.