Neue Software in Düsseldorf Termine in Bürgerbüros sollen schneller zu bekommen sein

Mit dem QR-Code können sich die Kunden dann an den Anmeldeterminals in den Bürgerbüros und im Straßenverkehrsamt vor Ort bis zu zwanzig Minuten vor Terminbeginn registrieren. „Dies hat den Vorteil, dass die Kunden bei freien Kapazitäten schon vor dem gebuchten Zeitfenster bedient werden können“, so der Sprecher.