Elf Straßen in sechs Stadtbezirken sollen neue, unbelastete Namen bekommen Termine für Straßenumbenennungen stehen fest

In diesem und nächsten Monat starten nun die Präsenzveranstaltungen in den sechs betroffenen Stadtbezirken. „Alle Interessierten und insbesondere Anwohner bekommen hier die Möglichkeit Fragen und Anregungen im Zusammenhang mit der Straßenumbenennung und zu vorgeschlagenen neuen Straßennamen zu platzieren“, sagt Thomas Weindel, Leiter des Vermessungs- und Katasteramtes. Diese Termine gibt es:



Stadtbezirk 2 zur beabsichtigten Umbenennung der Porschestraße am Dienstag, 25. April, 18 Uhr im Haus des Kindes, Froschkönigweg 19.

Stadtbezirk 3 zur beabsichtigten Umbenennung der Wissmannstraße am Mittwoch, 29. März, 18 Uhr im Bürgerhaus Bilk, Bachstraße 145.



Stadtbezirk 6 zur beabsichtigten Umbenennung der Schlieffenstraße am Mittwoch, 19. April, 17 Uhr im Sitzungssaal der Bezirksvertretung 6, Münsterstraße 519.



Stadtbezirk 9 zur beabsichtigten Umbenennung der Leutweinstraße, Petersstraße, Pfitznerstraße, Woermannstraße und Lüderitzstraße am Montag, 24. April, 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums Koblenzer Straße, Theodor-Litt-Straße 2



Stadtbezirk 10 zur beabsichtigten Umbenennung der Hans-Christoph-Seebohm-Straße, Wilhelm-Schmidtbonn-Straße und Lüderitzstraße am Dienstag, 18. April, 18 Uhr im Kulturhaus Süd/Freizeitstätte Garath, Fritz-Erler-Straße 21.