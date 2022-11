Urdenbach/Monheim : Termine der Biostation bis Jahresende

Düsseldorf Es gibt in Haus Bürgel unter anderem einen zweitägigen Obstbaumschnittkurs. Zudem stellen die Mitarbeitenden der Biologischen Station ihre Projekte vor.

(RP) Bis zum Jahresende bietet die Biologische Station Haus Bürgel noch viele spannende Veranstaltungen an. Von Obstbaumschnittkurs, Pflegeeinsätze bis interessante Vorträge.



Wunderwelt Amphibien Am Samstag, 19. November, entführt Farina Graßmann in einem bebilderten Vortrag in das faszinierende Leben der Amphibien. Unken mit herzförmigen Augen, Kröten mit Fesselkünsten und Frösche, die ihre Farbe wechseln – all das und vieles mehr lässt sich in unserer heimischen Amphibienwelt bestaunen. Die Paarungsgesänge unserer Amphibien sind aus Gärten und Landschaft nicht wegzudenken: Doch sie drohen zu verstummen. Die Veranstaltung findet von 19 bis 20.30 Uhr im Seminarraum Haus Bürgel statt und kostet pro Person 5 Euro. Eine Anmeldung ist unter info@bsdme.de oder 0211 9961212 erforderlich.

Pflegeeinsatz am Heinenbuschsee Der Heinenbuschsee oder Richrather See liegt im Stadtbereich von Langenfeld-Richrath und wird von einer Naturschutzgruppe aus Langenfeld gepflegt. Am Samstag, 26. November, von 10 bis 14 Uhr können Freiwillige die Naturschutzgruppe bei den Pflegemaßnahmen zum Erhalt dieser verschiedenen Lebensräume helfen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@bsdme.de oder 0211 9961212.



Einführung in die Obstbaumpflege In einem zweiteiligen Obstbaumschnittkurs gibt Detlef Regulski am Freitag im Seminarraum eine theoretische Einführung in die Grundlagen des Obstbaumschnitts. Dabei kommen auch die verschiedenen Obstsorten und -arten sowie die Geschichte der Streuobstkultivierung nicht zu kurz. Am Samstag geht es dann raus auf die Streuobstwiese und ran an die Praxis. Wetterfeste Kleidung, Handschuhe und gegebenenfalls Rosenschere mitbringen. Eine Anmeldung erfolgt gegen eine Gebühr von 30 Euro unter info@bsdme.de oder 0211 9961212.



Die Biostation stellt sich vor Am Dienstag, 6. Dezember, informieren die Mitarbeitende der Biostation über ihre aktuellen Projekte. Die Entwicklungen der Betreuungsgebiete von der Urdenbacher Kämpe bis zur Bergischen Heideterrasse werden vorgestellt. Diese profitieren unter anderem von vielen fleißigen Händen von ehrenamtlichen Helfern. Des Weiteren werden Einblicke in die Umweltbildung anhand von Praxisbeispielen gegeben. Die Veranstaltung findet im Seminarraum von Haus Bürgel statt und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@bsdme.de oder 0211 9961212.



Pflegeeinsatz im Heidemoor Am Samstag, 17. Dezember, 10 bis 13 Uhr, wird das Heidemoor in der Hildener Heide gepflegt. Beim Pflegeeinsatz sollen die Flächen von Gebüsch befreit und das Schnittgut verladen und abtransportiert werden. Der Treffpunkt ist der Parkplatz Sandberg Hundewiese an Elberfelder Straße in Hilden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@bsdme.de oder 0211 9961212.