Anwohnerprotest in Düsseldorf : Tempo 30 für Neusser Straße rückt näher

Düsseldorf Toni Feldhoff und weitere Anwohner demonstrierten vor ihren Häusern. Sie erhalten für ihre Forderung nach einer Temporeduzierung für Autos positive Signale. Die Verlegung des Radverkehrs auf die Straße prüft die Stadt noch.

Es ist ein Kampf, den Toni Feldhoff seit fünf Jahren führt. Er und weitere Anwohner der Neusser Straße setzen sich dafür ein, dass die Mischfläche vor ihren Häusern (Nummern 87 bis 93) nur Fußgänger benutzen dürfen und dass der Radverkehr auf die Straße verlegt wird. Zu eng sei die Stelle zwischen den Häusern und den Bahngleisen, das Konfliktpotenzial zwischen Fußgängern und Radfahrern hoch. Um einmal mehr auf das Problem hinzuweisen, meldete Feldhoff zwei „Demos“ an. An zwei Nachmittagen wurden an der Neusser Straße – für die zusätzlich Tempo 30 gewünscht wird – Tische und Stühle aufgebaut, Hinweisschilder aufgestellt und es wurde mehr Respekt von den Radlern eingefordert. „Fußgänger haben Vorrang“ stand auf den T-Shirts der Anwohner.

Bei der Verfolgung seines Ziels blieb Feldhoff in den vergangenen Jahren hartnäckig, kontaktierte Politik, Stadt und das Land. Er verabredete sich mit Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf (Grüne) vor Ort und auch die Verwaltung schaute zuletzt vorbei. Die Hartnäckigkeit scheint sich ganz langsam auszahlen, denn Feldhoff wird für eine Problemlösung Hoffnung gemacht. Es finde derzeit eine Neuplanung der verkehrlichen Situation auf der Neusser Straße statt, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Er sagt: „Als erster Schritt soll die Einführung von Tempo 30 erfolgen. Die entsprechende Vorlage zur Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer soll noch in diesem Jahr in die Sitzung der Bezirksvertretung 3 eingebracht werden.“ Gleichzeitig macht er aber auch deutlich, dass die Verlegung des Radverkehrs auf die Neusser Straße – es handelt sich zurzeit um eine Einbahnstraße für Autos, Radfahrer sind auf dem Weg vor den Häusern in beide Richtungen unterwegs – noch Zeit beansprucht. „Für die Öffnung einer Einbahnstraße ist nicht nur die Anpassung der Beschilderung notwendig. Vielmehr sind die angrenzenden Knotenpunkte Lorettostraße und Ernst-Gnoß-Straße zu betrachten und entsprechend umzuplanen. Die Umplanung ist komplex und nicht von heute auf morgen umzusetzen. Sie ist für die kommenden Jahre vorgesehen“, sagt der Stadtsprecher.