Verkehr in Düsseldorf : Tempo-30-Antrag der Linke soll in den Fachausschuss

Tempo-30-Antrag der Linke soll in den Fachausschuss

Verkehr in Düsseldorf

Die Linke will in Düsseldorf Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet einführen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Partie Die Linke möchte, dass die Temporeduzierung im gesamten Stadtgebiet gilt. Im Stadtrat wird der Vorstoß am Donnerstag wohl keine Mehrheit finden.

Die Linke bringt bei der Ratssitzung am Donnerstag im Rather Dome den Antrag auf ein Tempo-30-Limit im gesamten Stadtgebiet ein. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 sei eine wirksame, vergleichsweise preiswerte und kurzfristig zu realisierende Maßnahme, um die Luft- und Lärmbelastung durch den Autoverkehr in Innenstädten zu senken und führe insgesamt zu einer qualitativen Verbesserung der Lebensqualität.