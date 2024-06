Menschen in Düsseldorf helfen Telefonseelsorger gesucht – hören, fühlen, da sein

In der zweijährigen unentgeltlichen Ausbildung mit 150 Ausbildungsstunden bekommen angehende Ehrenamtliche Kenntnisse in der Seelsorge über Telefon, Chat und Mail. Sie lernen, Gesprächsführung und eigene Grenzen zu setzen, diese nicht zu überschreiten und wie sie mit Belastung umgehen. Auch sitzen sie an der Seite erfahrener „Telefonisten“. Aufgeteilt auf circa 30 Montagabende von 18 bis 20.30 Uhr, drei Wochenenden, zehn Hospitationen und im zweiten Jahr die Supervision, sei das Ehrenamt und die Ausbildung trotzdem mit dem Hauptberuf vereinbar, so Berghoff und Schröder.