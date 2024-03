Fotos Teekanne, Löwensenf, Killepitsch - von Düsseldorf in die weite Welt

Es gibt so einige Produkte, die in Düsseldorf entstehen und daher einen besonderen kurzen Lieferweg in die Vorratskammern der Bewohner haben.

So wie bei Spirituosenhersteller Killepitsch, dessen „gläserne Fabrik“ am Medienhafen steht. Peter und Katharina Busch leiten das Familienunternehmen inzwischen in fünfter Generation.