Teddybären-Spende 100 Seelentröster für die Düsseldorfer Feuerwehr

Spendenpaket für soziale Projekte 31.800 Euro hatten die Mitglieder der Jonges-Tischgemeinschaft „Braseler“ bei verschiedenen Aktionen in diesem Jahr gesammelt. Knapp die Hälfte kam bei einem Benefiz-Golfturnier zusammen und wurde bereits an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst übergeben. Die restlichen 16.800 Euro vergaben die Jonges-Mitglieder nun an verschiedene soziale Institutionen. So durfte sich etwa die Verkehrswacht über 1000 Euro freuen, die auch die Organisatoren des Sterntalers erhielten. Neben der Altstadt-Suppenküche und dem Verein „Be strong for Kids“ wurde auch die Polizeistiftung „David und Goliath“ bedacht, die in Not geratenen Menschen nach Unfällen oder Einsätzen unbürokratisch Hilfe leisten. Nicht zuletzt freuten sich auch das Deutsche Rote Kreuz, die Sportstifutng NRW und Unicef über hohe Beiträge. ctri